Colômbia captura Dairo Úsuga, narcotraficante mais procurado no país

BOGOTÁ - O governo da Colômbia anunciou neste sábado, 23, a captura de Dairo Antonio Úsuga, 50, considerado o narcotraficante mais procurado no país. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 mlhões) por informações que ajudassem a localizá-lo.

Conhecido como “Otoniel”, Úsuga comandava o Clã do Golfo, principal braço armado do tráfico de drogas na Colômbia. Em declaração, o presidente colombiano Iván Duque afirmou que este é o maior golpe contra o narcotráfico no país desde a morte de Pablo Escobar, em 1993.

A operação de captura ocorreu no noroeste do país, em uma região próxima à fronteira com o Panamá, e contou com cerca de 500 soldados do Exército colombiano. Segundo a polícia local, Úsuga passou as últimas semanas se escondendo em regiões de floresta acompanhado de um pequeno grupo de seguranças. “Foi a inserção na selva mais importante da história militar de nosso país", disse Duque.

O presidente descreveu Úsuga como o traficante de drogas mais temido do mundo, responsável pelo assassinato de policiais, soldados e líderes civis. Já o Departamento de Estado dos EUA o definiu como o líder de um cartel "fortemente armado e extremamente violento", que controla rotas de tráfico de drogas, laboratórios de processamento de cocaína e pistas de pouso clandestinas. O grupo também é conhecido por tributar migrantes de forma ilegal.

A queda de Otoniel foi tomada como o principal sucesso de Duque contra o crime organizado, em meio à constante queda de sua popularidade. O presidente informou, ainda, que cumprirá ordens de extradição. Úsuga foi indiciado pela Justiça nos Estados Unidos em 2009, acusado de tráfico internacional de drogas e outros crimes.

Segundo a organização colombiana Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz), o Clã do Golfo ocupa quase 300 cidades do país. O governo colombiano também aponta que, além do narcotráfico, o grupo é responsável por práticas de mineração ilegal e extorsão. A Colômbia é o país que mais exporta cocaína no mundo.

Segundo a polícia colombiana, Otoniel foi membro do Exército de Libertação Popular, um grupo guerrilheiro marxista que teve fim em 1991. Naquela década, também atuou em grupos paramilitares de extrema direita. Muitos destes grupos perderam forças após uma série de acordos com o governo colombiano, mas o cartel não se desmobilizou.

Em 2016, autoridades colombianas executaram uma grande operação contra o cartel, que culminou, um ano depois, em um vídeo em que Otoniel deu sinais de que se entregaria à polícia, o que não aconteceu.

Em entrevista ao New York Times o bolsista de estudos da América Latina do Conselho de Relações Exteriores Paul Angelo disse que a captura de Úsuga é uma boa notícia para os colombianos que sofreram violência em suas mãos. “Sua prisão também representa uma grande vitória para as forças de segurança da Colômbia, que enfrentam a crescente desconfiança pública sobre as alegações de abusos dos direitos humanos, aumento do cultivo de coca e aumento do crime e da violência ”, afirmou.

Também em entrevista ao jornal norte-americano, a especialista em grupos de tráfico de drogas da Brookings Institution Vanda Felbab-Brown também ressaltou que a captura pode desencadear lutas internas entre facções rivais dentro do Clã del Golfo, o que levaria ao aumento da violência./AFP, NYT e REUTERS