Colômbia chega a 500 mil casos de coronavírus em dia de recorde de contágios

BOGOTÁ - A Colômbia superou a marca de meio milhão de casos de coronavírus, com 502.178, depois que o Ministério da Saúde reportou mais 13.056 contágios nesta quarta-feira, 19, um recorde diário nacional desde o começo da pandemia.

O número de mortes, que nos últimos dias tinha diminuído para menos de 300 por dia, voltou a aumentar e hoje chegou 360, 93 delas em Bogotá, o que elevou o total a 15.979. Isso representa uma taxa de mortalidade de 3,18%.

Depois da capital, as regiões com mais óbitos confirmados hoje são Córdoba, com 46, Antioquia (43), Magdalena (25) e Norte de Santander (24).

Os principais surtos da pandemia na Colômbia encontram-se em Bogotá, com 176.336 infecções, seguida por Antioquia (66.206) e Atlántico (62.009).

Durante o dia foram realizados 38.015 testes, 30.920 dos quais PCR e 7.095 de antígeno, para um total de 2,27 milhões de amostras processadas pelas autoridades sanitárias desde o início da pandemia./EFE