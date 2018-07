Colômbia e Equador fazem acordo para combate ao tráfico

Ao longo da fronteira que se estende por cerca de 580 km, é frequente a passagem de narcotraficantes que buscam a costa do Pacífico para o transporte de cocaína para a América Central, México e Estados Unidos. Também é nessa linha fronteiriça que grupos rebeldes se movem, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

A cooperação entre os dois países foi reduzida a zero após março de 2008, quando militares colombianos atacaram, em território equatoriano, um acampamento de rebeldes das Farc. Nessa ação fronteiriça morreu Raúl Reyes, um dos líderes da guerrilha colombiana.

O governo do Equador reagiu com veemência, ao considerar que sua soberania foi violada pelas autoridades colombianas, que entraram em território equatoriano sem autorização.

Só a partir de 2010, as relações entre Colômbia e Equador começaram a se normalizar e foi reativada a troca de dados entre os países e a captura de narcotraficantes colombianos. As informações são da Associated Press.