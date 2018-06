Colômbia e Equador reforçam estratégias de segurança e defesa de fronteira 

BOGOTÁ - Os governos de Colômbia e Equador formalizaram na sexta-feira, 24, em Bogotá, um plano para formular estratégias conjuntas para segurança e defesa, informaram fontes oficiais.

"Aprovamos o Plano Operativo Anual Binacional com base em eixos importantes que consolidamos com trabalho coordenado e conjunto há vários anos", disse o vice-ministro coordenador da segurança do Equador, Andrés Fernando de la Vega.

O funcionário reforçou que Colômbia e Equador têm, em termos de segurança e defesa, os instrumentos de defesa mais desenvolvidos do continente e, por isso, outros países buscam adotar tais métodos.

Nos últimos cinco anos a estratégia binacional se baseou no desenvolvimento de operações militares e policiais conjuntas para lutar contra o tráfico de drogas e produtos como armas e minérios.

A integração deve proporcionar mais segurança, paz e estabilidade para as regiões fronteiriças dos países, disse Vega. / EFE