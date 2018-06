Colômbia e Farc chegam a acordo sobre entrada da guerrilha na política

HAVANA - O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia chegaram nesta quarta-feira, 6, a um acordo sobre a entrada do grupo na política, o segundo dos cinco pontos da agenda das negociações de paz que ocorrem há mais de um ano, intermediadas pelo governo cubano.

"Chegamos a um acordo fundamental sobre a participação política", informou um comunicado conjunto lido pelo diplomata cubano Rodolfo Benítez.

As discussões sobre a entrada da guerrilha na política duraram cinco meses. Ainda há quatro pontos pendentes na negociação para a deposição de armas no conflito, que começou em 1964. Ainda resta definir um acordo de compensação para as vítimas, um pacto de luta contra o narcotráfico e a deposição de armas, além de uma consulta popular para referendar um possível pacto de paz. / REUTERS