Colômbia e Farc retomam negociações de paz em Havana

HAVANA - Representantes do governo colombiano e do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) retomaram nesta segunda-feira, 19, em Havana, as negociações de paz para pôr fim ao mais antigo conflito armado em andamento no continente americano.

Governo e guerrilha encontram-se atualmente na segunda de seis etapas programadas do processo de paz.

Ao voltarem para as negociações na capital cubana, os rebeldes pediram ao governo que não reprima os protestos e mobilizações no âmbito de uma greve nacional que ocorre hoje. "Que não se criminalize o direito ao protesto social", pediu Iván Márquez.

A paralisação desta segunda-feira na Colômbia envolve trabalhadores do campo, mineiros e empregados dos setores de transporte e saúde. Eles protestam contra as políticas do Estado colombiano para os setores em que trabalham./ AP