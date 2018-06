Colômbia e Farc retomam negociações em Havana

COLÔMBIA - O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) retomam nesta terça-feira, 15, as negociações de paz em Cuba. Serão as primeiras conversas desde a reeleição do presidente Juan Manuel Santos, no mês passado. O tema a ser discutido é a questão da reparação às vítimas do conflito, que já dura quase meio século.

Reuniões preparatórias ocorreram na semana passada em Havana. Conforme o acordado em junho, a discussão deve envolver reparação, a criação de uma comissão da verdade e garantias de que o conflito não se repetirá.

As negociações começaram em 2012. Três dos seis pontos previstos já foram fechados: reforma agrária, participação política e questão das drogas. / EFE