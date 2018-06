Colômbia: FARC promete liberar reféns até amanhã

O movimento deve reativar as negociações de paz entre os rebeldes e o governo da Colômbia, que estão sendo realizadas em Cuba. O presidente Juan Manuel Santos suspendeu as conversas, que já duram dois anos, depois que o general, um capitão e um advogado foram capturados em uma região conflituosa do leste da Colômbia, em 16 de novembro.

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) disseram em comunicado que os três capturados estarão livres até amanhã. Fonte: Associated Press