Colômbia não está a procura de jornalista francês

Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da França disse que o país considera as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) responsáveis pelo desaparecimento, no sábado, do jornalistas Romeo Langlois e pediu sua imediata libertação.

Pinzón disse nesta segunda-feira que não podia dizer com certeza se o jornalista de 35 anos foi sequestrado e que as autoridades não sabem seu paradeiro.

Pinzón declarou que soldados viram Langlois com ferimento no braço esquerdo e que ele jogou seu capacete e seu colete na direção dos rebeldes. Quatro integrantes das forças de segurança morreram durante o ataque e seis ficaram feridos. As informações são da Associated Press.