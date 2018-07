Colômbia nomeia negociadores para diálogo com as Farc

BOGOTÁ - A delegação do governo colombiano nas negociações de paz com o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) será liderada pelo ex-vice-presidente Humberto de la Calle e terá a presença do respeitado ex-comandante de polícia Oscar Naranjo. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 5, pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, no palácio do governo.

A delegação colombiana também contará com a participação do ex-comandante do exército Jorge Enrique Mora, do conselheiro de segurança nacional Sergio Jaramillo, do ex-comissário de paz Frank Pearl e do presidente da principal associação de indústrias da Colômbia, Luis Carlos Villegas.

Jaramillo e Pearl compuseram a delegação que negociou o acordo assinado em 27 de agosto em Havana para lançar o diálogo com as Farc, o maior grupo guerrilheiro da Colômbia.

As negociações para tentar pôr fim a um conflito de quase meio século no país sul-americano começará em outubro na Noruega e depois continuará em Cuba. O processo de paz foi anunciado formalmente terça-feira por Santos e pelas Farc.

