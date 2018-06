Colômbia: pesquisa mostra Santos e Zuluaga empatados

Segundo o levantamento da Cifras y Conceptos, Santos, o atual presidente, tem 38% das intenções de voto ante 37% de Zuluaga, candidato uribista. O voto em branco é a opção de 15% dos eleitores, enquanto 10% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar. A margem de erro é de 2,9%. Foram ouvidas 1.672 pessoas entre os dias 26 e 27 de maio em 62 cidades do país.

A pesquisa é a primeira que foi realizada no país depois da realização do primeiro turno no domingo passado, quando Zuluaga conquistou 3,7 milhões de votos e Santos, 3,3 milhões.

Ontem, a candidata do Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, que obteve quase 2 milhões de votos ficando em terceiro lugar no primeiro turno, oficializou o seu apoio à Zuluaga.

Também nesta quarta-feira, Enrique Peñalosa, da Aliança Verde, que ficou em último lugar, anunciou que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno e deu liberdade aos seus seguidores para votarem em quem quiserem. Peñalosa obteve mais de um milhão de votos no primeiro turno.

Analistas políticos também dão por certo que Clara López, candidata esquerdista do partido Polo Democrático que teve quase dois milhões de votos e ficou em 4º lugar, deve apoiar a reeleição de Santos por seu apoio ao processo de paz com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Fonte: Associated Press.