Colômbia pode encerrar negociação de paz com Farcs O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, frustrado com a falta de progresso nas negociações do país com os rebeldes das Farcs, ameaçou no último sábado abandonar as negociações para encerrar o conflito que já dura quase 50 anos. "Enquanto nós fizermos progressos, vamos estar satisfeitos, mas se nós não avançarmos, vamos deixar a mesa de negociações", disse Santos em um evento público na cidade de Santa Bárbara, no departamento de Antioquia, no noroeste do país.