Colômbia: polícia investiga assassinato de ativista Um ativista dos direitos humanos na Colômbia, Miller Angulo, de 33 anos, foi assassinado a tiros no porto de Tumaco, na fronteira com o Equador, informou a polícia nesta terça-feira. Angulo foi baleado no sábado quando bebia em uma mesa de bar com outro homem, que também foi ferido no ataque. Tumaco fica 650 quilômetros ao sudoeste de Bogotá.