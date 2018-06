Colômbia: produção de petróleo cresce 5,2% em abril

Renjifo disse que a produção nos primeiros quatro meses deste ano chegaram a uma média de 1,01 milhão de barris por dia, em linha com as metas de produção do governo e 8% acima da média de 936 mil barris diários, registrada entre janeiro e abril de 2012.

A Colômbia mais do que dobrou a produção de petróleo bruto nos últimos sete anos e agora é o terceiro maior produtor da América do Sul, atras da Venezuela e do Brasil.

A alta na produção é, em partes, fruto do esforço bem sucedido do governo de reduzir a força dos grupos guerrilheiros de esquerda, o que vem permitindo a exploração de novos pontos do país, antes muito arriscados devido à ameaça de bombas e de sequestros. Impostos atraentes e pagamento de royalties também ajudaram a atrair investimentos de empresas de petróleo estrangeiras. As informações são da Dow Jones.