Colômbia: Professores anunciam greve nacional

O anúncio da greve dos professores ocorre apenas dois dias depois de o governo do presidente Juan Manuel Santos ter conseguido um acordo com pequenos agricultores que durante dias bloquearam importantes estradas no interior da Colômbia.

A greve envolverá cerca de 330 mil professores sindicalizados e deve afetar 8 milhões de estudantes de 17 mil colégios públicos pelo país, disse Luis Grubert, presidente da Federação Colombiana de Educadores. Fonte: Associated Press.