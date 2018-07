Colômbia retira-se da Corte Mundial

O anúncio de Santos ocorre depois de a CIJ, também conhecida como Corte Mundial, ter garantido a soberania colombiana sobre um arquipélago no Caribe ao mesmo tempo em que concedeu à Nicarágua o direito sobre uma parte das águas territoriais em disputa em torno das ilhas de San Andrés, Providencia e Santa Catalina.

As águas territoriais outorgadas pela Corte Mundial à Nicarágua são consideradas valiosas por causa dos recursos minerais depositados sob o leito marinho.

Santos não deixou claro se a Colômbia não reconheceria a decisão tomada pela Corte Mundial no dia 19, mas informou que a Colômbia retirou-se do Pacto de Bogotá, documento assinado na capital colombiana em 1948 que reconhece a jurisdição da CIJ em relação a disputas territoriais. As informações são da Associated Press.