Colômbia: Santos destitui comandante militar

"Considerei adequado e necessário fazer uma mudança na cúpula militar", declarou o presidente Juan Manuel Santos.

A saída de Barrero ocorre após denúncias de corrupção em processos de licitação no Exército e de escutas ilegais de comunicações da delegação do governo nas negociações de paz com o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), embora Santos negue que a decisão tenha qualquer relação com esses casos. Fonte: Associated Press.