Colômbia: Seis policiais são mortos em ataque

Os policiais foram mortos a tiros no departamento sudoeste de Cauca, entre as cidades de Puerto Tejada e Villarrica, como informou a polícia local.

O ataque ocorreu em meio as negociações de paz entre o governo colombiano e as Farc, que visam acabar com o conflito que já dura quase cinco décadas, provocando centenas de milhares de mortos.

O presidente Juan Manuel Santos disse que não haverá um cessar-fogo durante as negociações para evitar que os guerrilheiros se reagrupem, como ocorreu durante uma rodada de paz, que falhou, dez anos atrás. As informações são da Dow Jones.