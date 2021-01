Colômbia também suspende voos com o Brasil devido a variantes do coronavírus

BOGOTÁ — Depois do Peru e de Portugal, a Colômbia suspenderá voos de passageiros de e para o Brasil por 30 dias como medida preventiva contra o contágio de variantes da covid-19, anunciou nesta quarta-feira o presidente Iván Duque.

“Como medida preventiva e por um período de 30 dias, enquanto todas as observações estão sendo feitas, medidas serão tomadas para restringir voos da Colômbia para o Brasil ou do Brasil para a Colômbia”, disse Duque em seu programa de prevenção e ação, no qual apresenta diariamente o balanço da pandemia de coronavírus.

Leia Também Portugal suspende voos entre o país e o Brasil

Duque esclareceu que os voos cargueiros continuarão operando com todos os protocolos de segurança, enquanto a fiscalização epidemiológica será intensificada na fronteira terrestre de 1.644 quilômetros com o Brasil.

A Colômbia, um país de 50 milhões de habitantes, fechou suas fronteiras terrestres e fluviais, incluindo a com o Brasil, desde março de 2020, medida que já foi prorrogada várias vezes e vigorará até 1º de março.

O governo colombiano também suspendeu os voos de e para o Reino Unido em dezembro, depois que uma variante da covid-19 foi detectada no território britânico.

No Brasil, uma nova cepa do vírus foi detectada em dezembro no estado do Amazonas, o que levou países como Estados Unidos, Itália e Reino Unido a também suspenderem os voos com o país.

Manaus, a capital do Amazonas, que faz fronteira com o Sul da Colômbia, enfrenta uma segunda onda de coronavírus que tem levado seus habitantes ao desespero, com oxigênio em falta, sistema hospitalizar sobrecarregado e denúncias de corrupção envolvendo o projeto de vacinação.

Pesquisadores disseram que é muito provável que a nova variante brasileira seja mais infecciosa do que outras cepas.

A Colômbia relatou mais de 2 milhões de infecções por coronavírus, bem como 52.523 mortes pela covid-19, a doença causada pelo vírus.

Peru e Portugal também proibiram viagem do Brasil

A decisão da Colômbia segue o mesmo caminho seguido por Peru e Portugal, que decidiram, nesta semana, proibir viagens partindo do Brasil. Os dois países enfrentam uma piora da pandemia e a suspensão de voos brasileiros é uma entre as medidas adotadas para conter o avanço da doença.

No caso peruano, a proibição é parte de uma quarentena total determinada para Lima e outras regiões que somam um terço do país. Além do Brasil, foram proibidos voos da Europa. A medida deve durar até, pelo menos, 14 de fevereiro.

Em Portugal, a suspensão os voos entre o país e o Brasil também deve seguir até 14 de fevereiro. A justificativa também foi a identificação da nova variante do vírus no Brasil e o aumento do número de casos no país. Serão permitidos apenas voos de repatriação e humanitários e, mesmo nesses casos, os viajantes precisarão exibir um resultado negativo de teste de covid-19 que tenha sido feito 72 horas antes do embarque. Além disso, precisarão fazer quarentena de 14 dias ao chegar a Portugal. /AFP e EFE