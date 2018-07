Colômbia tem eleição regional 'tranquila' Apesar de um atentado que matou o motorista do parlamentar Alberto Vanegas, vice-presidente da Câmara de Deputados da Colômbia, as eleições regionais ocorridas ontem no país foram classificadas como "tranquilas" por analistas internacionais. Segundo a ONG Missão de Observação Eleitoral, houve "casos isolados de compra de votos, publicidade indevida e atos de violência" durante a votação. As eleições de ontem foram marcadas pelos assassinatos de 41 candidatos. Desde o dia 21, as Farc mataram 23 militares. / AFP