Colômbia tem madrugada marcada por protestos, e manifestantes falam em "massacre"

A dura resposta do governo colombiano aos protestos contra um projeto de reforma tributária ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada desta terça-feira, 4. Os termos “Colômbia” e “#SOSColombia” chegaram aos trending topics do Twitter, conforme usuários compartilhavam cenas de violência policial nas ruas de Bogotá, capital do país.

Um dos vídeos, compartilhado pelo jornalista americano Dan Cohen, mostra um policial executando um civil que caminhava pela calçada. Outros usuários denunciaram brutalidade policial contra manifestantes, e acusaram o governo de estar promovendo um “massacre” no país.

Shocking footage: A Colombian cop is caught on camera executing a man walking on the street. If anyone thinks these are anything less than death squads hunting for victims, here’s your proof. #SOSColombia pic.twitter.com/Jk0voMKg7N — Dan Cohen (@dancohen3000) May 4, 2021

Please, help us to spread the word about the massacre that is being committed in Colombia. We ask for your help with all our hearts, they are murdering us. HELP US! #SOSColombia #ColombiaEnAlertaRoja pic.twitter.com/OaS8Xi8T0H — Lu (@Luisablink97) May 4, 2021

The police is killing us in Colombia, and we need help, can u help please sharing this info.

#SOSColombia More footage of Colombian security forces shooting to kill, at dawn pic.twitter.com/nRFYUL8N1y — www.anoncandanga.com (@anon_candanga) May 4, 2021

THREAD My brothers & sisters in Colombia are being massacred by the far right fascist government because they dared to protest for their rights

Protesters are being abused, illegally detained, beaten up, killed & women are being sexually assaulted#HelpUs #SOSColombia pic.twitter.com/dKVHknP6Mq — Giovanny Verano (@Giovasummer) May 4, 2021