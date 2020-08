Colômbia tem menor número diário de mortes por covid-19 em 1 mês

BOGOTÁ - A Colômbia registrou nesta quinta-feira, 20, 204 novas mortes por covid-19, o menor número diário de óbitos pela doença em um mês, o que elevou o total no país vizinho desde o começo da pandemia para 16.183, de acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde.

Leia Também América Latina ultrapassa 250 mil mortes pelo novo coronavírus

Um número tão baixo de vítimas do vírus em território colombiano não era reportado desde 20 de julho, com 193, segundo a pasta, que acrescentou que entre as mortes confirmadas nesta quinta, 23 ocorreram em junho e julho e só tiveram a causa oficializada agora.

Ainda segundo o ministério, houve 11.541 novas infecções, elevando o total de coronavírus na Colômbia para 513.719, dos quais 157.391, ou 30,64%, ainda estão ativos.

Dos óbitos divulgados hoje, 60 foram registradas em Bogotá, que teve 3.205 contágios, seguidos pelos departamentos de Córdoba (24), Antioquia (23), Santander (16), Valle del Cauca (14), Norte de Santander e Nariño, com dez cada.

Desde que o primeiro caso de contaminação pelo coronavírus foi registrado na Colômbia, em 6 de março, 339.124 pacientes já superaram a doença, o equivalente a 66%. /EFE