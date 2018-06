Colombianos filmam queda de avião cargueiro

BOGOTÁ - Colombianos que estavam na região de Puerto Carreño filmaram nesta quarta-feira, 21, a queda de um avião de carga minutos depois da decolagem. As imagens mostram o avião se aproximando dos jovens e passando ao lado deles.

Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida no acidente. A aeronave havia decolado do Aeroporto Germán Olano, em Puerto Carreño, capital do Departamento (Estado) de Vichada e fronteira com a Venezuela, segundo informações da Aeronáutica Civil Colombiana (Aerocivil).

A aeronave de carga, do tipo 727, de matrícula HK4544, pertencia a empresa Aerosucre e se acidentou "três minutos após ter decolado " de Puerto Carreño, disse a Aerocivil através de um comunicado. Entre os mortos estão o capitão do avião, copiloto, engenheiro de voo, despachante e um operador de empilhadeira.

O único sobrevivente foi identificado como Diego Armando Vargas Bravo, técnico de voo, que foi levado para o hospital San Juan de Deus, em Puerto Carreño. As causas do acidente estão sendo investigadas. / EFE