Colombianos retomam protestos contra Iván Duque

BOGOTÁ - Os colombianos retomaram nesta terça-feira, 21, os protestos contra o governo do presidente Iván Duque com marchas e bloqueios de estradas em cidades como Bogotá, onde confrontos deixaram três policiais feridos.

A mobilização, que incluiu um “panelaço nacional” no período da tarde, começou nas primeiras horas do dia em várias partes da capital colombiana, onde houve interrupção do tráfego e confrontos esporádicos com a força pública.

A prefeita de Bogotá, Claudia López, no cargo desde 1.º de janeiro, acionou um protocolo para prevenir a violência durante as mobilizações.

O movimento de protesto, que mobilizou multidões no fim do ano passado, voltou às ruas após a temporada de festas, com uma ampla gama de solicitações, além de uma mudança de rumo para o governo conservador que foi instalado em agosto de 2018.

Além de questionar a política econômica do governo Duque, os líderes dos manifestantes denunciam a espiral de violência que envolve ativistas de direitos humanos e líderes sociais desde que a paz com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foi assinada em 2016. O ex-grupo guerrilheiro se transformou em um partido político.

Pelo menos 107 ativistas foram mortos em 2019, segundo a ONU, que verifica outros 13 casos. A maioria das mortes ocorreu em áreas onde grupos armados envolvidos com o tráfico de drogas operam.

A ONU também alertou sobre o assassinato de 173 ex-combatentes rebeldes que abandonaram as armas. / AFP