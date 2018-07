Colonos judeus entram em choque com tropas de Israel na Cisjordânia

JERUSALÉM - Colonos judeus entraram em choque com tropas do Exército de Israel em um quartel na Cisjordânia na manhã desta terça-feira, 13, ao longo da fronteira com a Jordânia, disseram os militares israelenses, em um sinal da crescente hostilidade entre colonos extremistas e os soldados que têm a missão de protegê-los.

Cerca de 50 extremistas invadiram o quartel e provocaram pequenos incêndios, danificaram veículos e jogaram pedras no comandante da guarnição, disseram os militares em comunicado. O oficial não ficou ferido.

As tropas dispersaram os colonos e o porta-voz da polícia de Israel, Micky Rosenfeld, disse que dois colonos foram detidos. Os militares chamaram os líderes e os rabinos dos colonos, que foram repreendidos. O website israelense Ynet disse que os colonos protestavam contra o desmantelamento de postos avançados não autorizados. As informações são da Associated Press.