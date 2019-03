Coluna de cinzas do vulcão Popocatépetl alcança 3 km de altura no México

CIDADE DO MÉXICO - O vulcão Popocatépetl registrou nesta quinta-feira, 28, uma explosão seguida de uma coluna de cinzas que alcançou 3 km de altura e lançou material incandescente a uma distância de 2 km, de acordo com informações das autoridades do México.

A explosão e a emissão das cinzas ocorreram às 19h48 (22h48 em Brasília), no meio de um dia intenso de atividade vulcânica que começou às 6h50 (9h50 em Brasília) e teve 61 exalações, explicou em um relatório o Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México (Cenapred).

Além disso, foi observada a saída de fragmentos incandescentes até uma distância de 2 km sobre os flancos do vulcão, afirmou o órgão.

A coluna de cinzas alcançou uma altura de 3 km e os ventos a levaram para o sudeste, onde estão localizadas as cidades de Puebla e Tlaxcala.

O Cenapred recomendou que as pessoas não se aproximem do vulcão, especialmente de sua cratera, em razão do risco da queda de materiais incandescentes. / EFE