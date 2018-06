Colunista do 'Estado' é condecorado com a medalha da Legião de Honra da França

BEIRUTE - O jornalista Issa Goraieb, colunista de "O Estado de S. Paulo", foi condecorado na segunda-feira, 2, com a medalha da Legião de Honra da França em Beirute, no Líbano.

Goraieb recebeu o título de Cavaleiro pelos "serviços prestados à Francofonia - termo que designa os países em que a língua francesa é oficial ou tem um status privilegiado - e à amizade franco-libanesa" durante seus mais de 51 anos de carreira.

Goraieb é jornalista L'Orient-Le Jour, que retrata a vida diária no Líbano, e foi colunista do 'Estado' nos anos 90. Especialista em Oriente Médio, voltou a escrever para o jornal em 2014. Suas colunas são publicadas aos domingos, quinzenalmente, no Caderno Internacional.