Colunista do 'Estado' narra como lidar com o medo em novo livro

Alternativas para lidar com o medo, em diversas situações: essa é a proposta do novo livro do colunista e ex-repórter especial do Estado, Lourival Sant’Anna.

A obra Minha Guerra Contra o Medo - O que o risco de morte ensina sobre a vida vai além dos relatos de coberturas jornalísticas de guerra durante 20 anos, do Haiti à Coreia do Norte. Cada um dos sete capítulos do livro propõe um passo para enfrentar e saber conviver com o medo.

Apesar do aprendizado de Sant’Anna ter sido adquirido em situações extremas, o jornalista garante que os conhecimentos podem ser aplicados em situações banais do cotidiano. “Percebi que o medo cresce dentro de nós. Pode até partir para uma ameaça real, mas dentro das nossas fantasias e do nosso subjetivo se torna algo desproporcional. É como se a fantasia fosse fermento para o medo”, explica. Ele cita uma das passagens do livro, quando percebeu que estava com mais medo durante um voo, no trajeto para o conflito, do que quando estava em atividade.

“Quando estou cobrindo, tenho tarefas que me ocupam o tempo todo. Eu sinto medo, mas ele não foi determinante; existem coisas mais importantes acontecendo ao meu redor”.

Para o jornalista, a empatia adquirida nesse contexto e o foco nos objetivos do trabalho foram algumas das peças encontradas para distinguir as ameaças reais das imaginárias. “Ao sair de dentro de você, o espaço para o medo diminui. O mundo subjetivo perde a importância quando você está focado em outras pessoas”.

É a partir dessa constatação que Sant’Anna atrai interessados em palestras e nos eventos de lançamento do livro, que começaram neste mês e ocorrem até outubro em diversas capitais do país. “A reação das pessoas é muito forte, elas se identificam e se emocionam”.

O resgate às anotações e às reportagens publicadas no Estado fizeram o repórter perceber a influência das suas emoções e da memória nos relatos. “Percebi que contava errado. A gente lembra das coisas de forma enviesada. Fiquei muito feliz em resgatar isso e organizar essas ideias nesse livro”.

SERVIÇO

MINHA GUERRA CONTRA O MEDO

AUTOR: LOURIVAL SANT’ANNA

EDITORA: AMAZON (233 PÁGINAS)

PREÇO LIVRO FÍSICO: R$ 52,80

EBOOK E KINDLE: R$ 24,99