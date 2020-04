Com 18.860 mortos, EUA superam Itália em número de vítimas pelo coronavírus

NOVA YORK - Os Estados Unidos se tornaram, neste sábado, 11, o país mais afetado pela pandemia de coronavírus, registrando 18.860 mortes e ultrapassando a Itália, de acordo com a contagem de referência da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos também são o país mais afetado pela contaminação, com mais de 500 mil casos confirmados de infecção.

Atualmente, a Itália registra 18.849 mortes relacionadas ao vírus, de acordo com uma contagem da agência France-Presse com base em relatórios oficiais. A população do país europeu, no entanto, é menos de um quinto da população dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, os Estados Unidos se tornaram o primeiro do mundo a exceder 2 mil mortes por covid-19 em um único dia, com 2.108 óbitos. O Estado de Nova York é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

Neste sábado, o prefeito de Nova York Bill de Blasio anunciou que as escolas públicas da cidade permanecerão fechadas até o fim do ano letivo no país, em setembro. / AFP