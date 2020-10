Com 74 anos e acima do peso, Trump enfrenta riscos extras de 'um vírus muito sorrateiro'

WASHINGTON - O presidente Donald Trump, como muitos homens na casa dos 70 anos, tem uma doença cardíaca leve. Ele toma um medicamento à base de estatina para tratar o colesterol alto e aspirina para prevenir ataques cardíacos. E pesando 110 quilos, como mostrou em um resumo de saúde lançado em junho, ele cruzou a linha para a obesidade.

Tudo isso, dizem os especialistas, deixa-o em maior risco de um ataque sério de covid-19. Até agora, funcionários da Casa Branca dizem que os sintomas de Trump são leves - febre baixa, fadiga, congestão nasal e uma tosse - mas é muito cedo para dizer como a doença irá progredir.

"Ele tem 74 anos, é robusto e é homem, e essas três coisas juntas o colocam em um grupo de alto risco para uma infecção grave", disse o Dr. William Schaffner, especialista em doenças infecciosas da Universidade Vanderbilt. "Embora ele esteja sendo observado meticulosamente e possa lidar bem por alguns dias, ele não está fora de perigo porque as pessoas podem cair depois desse período de tempo. Este é um vírus muito sorrateiro."

Trump, sem dúvida, se beneficiará do melhor atendimento médico que os Estados Unidos têm a oferecer. Na noite de sexta-feira, 2, ele foi encaminhado para o hospital militar Walter Reed em Bethesda, Maryland, onde se submeteria a exames. A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que Trump permaneceria lá "pelos próximos dias" por "abundância de cautela e por recomendação de seu médico e especialistas médicos". Ela disse que ele trabalharia fora da suíte presidencial do hospital.

Tratamento

Seus médicos já deram passos extraordinários. Na sexta-feira, eles lhe deram uma única infusão de um tratamento experimental com anticorpos que está mostrando resultados promissores nos primeiros testes clínicos. Ele também está tomando vitamina D, zinco, melatonina, famotidina (um antiácido mais conhecido como Pepcid) e aspirina diária, de acordo com um memorando do Dr. Sean Conley, médico do presidente.

É impossível calcular com precisão os riscos para Trump. Cada paciente é diferente e os médicos aprenderam que as pessoas podem responder de maneiras diferentes à doença. Alguns permanecem assintomáticos. Alguns desenvolvem sintomas que duram meses. Alguns pacientes dão voltas terríveis que os levam à morte em alguns dias.

Outros ainda podem apresentar efeitos graves de saúde que os levam a perder o emprego por longos períodos de tempo. O Dr. Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do governo, disse aos legisladores no mês passado que os cientistas ficaram consternados ao encontrar "um número preocupante de indivíduos com inflamação do coração" entre aqueles que se recuperaram e parecem assintomáticos.

“Esse é o tipo de coisa que nos diz que devemos ser humildes e que não entendemos completamente a natureza dessa doença”, disse Fauci.

Como é o caso com todos os pacientes de covid-19, a saúde geral de Trump fará a diferença em como ele irá se recuperar. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostram que cerca de 64,7% dos pacientes com covid-19 com condições de saúde subjacentes em sua faixa etária necessitaram de hospitalização e 31,7% morreram.

“É muito importante dizer que não há como prever o que um paciente individual vai experimentar”, disse Michael Osterholm, epidemiologista que dirige o Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota. “Podemos dizer, de maneira geral, por exemplo, que homens mais velhos têm duplo risco de uma doença fatal ou de morrer em relação a outros motivos, e a obesidade acrescenta mais.”

Mas, disse Osterholm, muitas pessoas na mesma categoria de risco que Trump se recuperaram completamente.

Máscara facial

A recusa persistente de Trump em usar uma máscara também pode mudar o curso de sua doença; se ele foi infectado enquanto seu rosto estava descoberto, ele pode ter sido exposto a uma concentração maior de vírus, o que também aumenta o risco de doença grave, de acordo com especialistas que não o examinaram, mas foram capazes de falar de maneira geral sobre pacientes como ele.

"Meu grande medo é que ele provavelmente teve uma exposição maior", disse um especialista, Dr. David Nace, geriatra e diretora de assuntos médicos da rede de 35 instalações de enfermagem do University of Pittsburgh Medical Center. "No momento ele está bem, mas estamos no início disso e realmente temos que observá-lo nas próximas duas semanas."/ The New York Times