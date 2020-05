Com 9.623 novos casos, Rússia registra maior aumento diário desde o início da pandemia

MOSCOU - A Rússia registrou 9.623 novos casos de coronavírus neste sábado, 2, seu maior aumento diário desde o início da pandemia, elevando o total para 124.054, principalmente na capital Moscou, onde o prefeito ameaçou reduzir o número de autorizações de viagem.

O número de mortos em todo o país subiu para 1.222, depois que 57 pessoas morreram nas últimas 24 horas, disse o centro de resposta a crises de coronavírus da Rússia, depois de revisar a contagem do dia anterior.

A Rússia está em bloqueio parcial, com o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus, desde o fim de março. Em Moscou, as pessoas que não obtiveram uma permissão especial para a livre circulação só conseguem sair de casa para fazer compras, passear com os cães e descartar o lixo.

O presidente Vladimir Putin ordenou que as medidas restritivas, chamadas de dias não úteis, continuem até 11 de maio, inclusive, quando o país terminar de comemorar os feriados do Dia do Trabalho e do Dia da Vitória.

Apesar de um número relativamente baixo de casos e mortes em comparação com os Estados Unidos, Itália e Espanha, que foram os mais atingidos pela doença, a curva de infecção da Rússia não atingiu um platô.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, fez um apelo neste sábado aos moscovitas para que continuem se isolando. Ele disse que o número de pacientes críticos está aumentando, mas não como projeções de cenários piores.

"No entanto, é óbvio que a ameaça está aumentando", disse ele em seu blog. Sobyanin disse à emissora de TV Rossiya-1 que as autoridades de Moscou podem reduzir o número de licenças digitais emitidas para viagens pela cidade, se a situação piorar.

O primeiro-ministro Mikhail Mishustin, o segundo mais alto funcionário do país depois de Putin, disse ao presidente na quinta-feira, 30, que havia testado positivo para o coronavírus e que estava temporariamente deixando a recuperação. O primeiro vice-primeiro-ministro Andrei Belousov está servindo como primeiro-ministro interino na sua ausência.

Na sexta-feira, 1.º, outro membro do gabinete russo, o ministro da Construção, Vladimir Yakushev, anunciou que havia sido diagnosticado com o vírus e que seria tratado no hospital. / Reuters