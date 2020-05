Com alto crescimento, Rússia supera 145 mil casos de coronavírus

LEIA TAMBÉM > Rússia tem mais de 10 mil novos casos por coronavírus em um dia

MOSCOU - A Rússia registrou nesta segunda-feira, 4, um novo aumento no número de infecções diárias por coronavírus e já ultrapassa 145 mil casos. Segundo dados oficiais, nas últimas 24 horas houve 10.581 novos infectados por covid-19 - 52 a menos do que o recorde de domingo. Até o momento, a Rússia confirmou 145.268 casos e 1.356 mortes.

O coronavírus também infectou o primeiro-ministro, Mikhail Michustin, e o ministro da Construção, Vladimir Yakushev. Enquanto países europeus como Alemanha e Itália começam um desconfinamento gradual, a Rússia se tornou o país da Europa com o maior número de infecções diárias.

A taxa de mortalidade permanece baixa, no entanto, comparada à Itália, Espanha ou Estados Unidos. Segundo as autoridades, isso ocorre porque Moscou rapidamente ordenou o fechamento das fronteiras, realizou um bom número de testes de diagnóstico e acompanhou as infecções.

No entanto, algumas vozes críticas questionaram os números do governo. O país está se preparando para suspender progressivamente as medidas de contenção a partir de 12 de maio, conforme anunciado na semana passada pelo presidente Vladmir Putin, que reconheceu que a situação ainda era "difícil".

A cidade de Moscou, com cerca de metade dos casos, é o epicentro da pandemia no país. Seu prefeito, Serguei Sobianin, indicou que a "ameaça continua a crescer" e instou os cidadãos a respeitarem o confinamento. / AFP