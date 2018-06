Com apoio da Rússia, conselho da ONU deve aprovar declaração contra Assad Principal aliada do governo de Bashar Assad no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia anunciou ontem que apoia o plano do ex-secretário-geral da ONU e enviado especial da Liga Árabe à Síria, Kofi Annan, para tentar resolver a crise política que já dura um ano no país.