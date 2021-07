Com aumento da covid, EUA lutam contra campanha antivacinas de republicanos

Em 4 de julho, o presidente Biden comemorou o progresso na guerra contra o coronavírus , com mais de 150 milhões de adultos totalmente vacinados e as infecções despencando 93% desde o dia da posse. “Juntos, estamos vencendo o vírus”, disse Biden em uma festa no gramado da Casa Branca.

Mas na recente Conferência de Ação Política Conservadora (CAPC) , os participantes celebraram um marco diferente - essencialmente oposto: que Biden havia perdido sua meta de vacinar 70% dos adultos.

“Claramente, eles esperavam - o governo esperava - que conseguissem induzir 90 por cento da população a se vacinar”, disse o ativista Alex Berenson à multidão no sábado, parecendo aumentar a meta de Biden. "E isso não está acontecendo."

A multidão aplaudiu o fracasso.

O que começou como uma desconfiança se transformou em hostilidade absoluta à vacina, à medida que os conservadores boicotam a campanha da vacinação da Casa Branca e se recusam a tomar as doses.

A ideia de que a campanha de vacinação é inútil ou prejudicial - ou talvez até mesmo uma conspiração do governo - se tornou uma crença entre os partidários do ex-presidente Donald Trump. Eles alegam que a última eleição foi roubada e o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos foi exagerado.

Durante a CPAC, legisladores como Reps. Madison Cawthorn (RN.C.) e Lauren Boebert (R-Colo.) apontaram o impulso de Biden para o alcance da vacina "porta a porta". "Estamos aqui para dizer ao governo, não queremos seus benefícios, não queremos seu bem-estar, não venha bater na minha porta com sua ouchie Fauci", disse Boebert, referindo-se ao principal conselheiro médico de Biden, Anthony S. Fauci, sua voz aumentando enquanto ela caminhava pelo palco e balançava o dedo. "Você nos deixa em paz!"

No Tennessee, as autoridades de saúde receberam na sexta-feira a ordem de interromper a vacinação para os adolescentes, após pressão dos legisladores republicanos. Essa proibição se estende a vacinas contra gripe, papilomavírus humano e outras doenças infecciosas.

Michelle Fiscus, ex-autoridade de vacinação do Tennessee, disse em um comunicado na segunda-feira que tinha acabado de ser demitida por promover a vacinação. “Fui demitida por fazer meu trabalho porque alguns de nossos políticos aderiram à campanha de desinformação antivacinas em vez de falar com os especialistas médicos”, disse Fiscus.

Uma porta-voz do Departamento de Saúde do Tennessee disse que a agência continua a fornecer divulgação e comunicação sobre vacinas e que reconhece sua importância para a saúde infantil

Na televisão e online, os meios de comunicação conservadores estão ampliando campanhas antivacinas. O apresentador do Newsmax, Rob Schmitt, sugeriu na semana passada que as vacinas vão “contra a natureza”, embora a rede mais tarde tenha dito que apoia os esforços de Biden para distribuir a vacina. Tucker Carlson, da Fox News, que já apoiou a vacina, também disse : “Talvez não funcione, e eles simplesmente não estão lhe dizendo isso”.

A mensagem está ressoando e as pessoas estão ficando resistentes à vacina. Vinte e nove por cento dos americanos em uma pesquisa recente do Washington Post-ABC News disseram que é improvável que sejam vacinados (incluindo 20% que disseram que definitivamente não o fariam). Isso em comparação com 24% que disseram que provavelmente não receberiam uma injeção três meses antes.

Rastreamento de vacinas nos EUA

A tendência está perturbando os especialistas em saúde pública, principalmente porque o surto piora novamente . Os casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos mais do que dobraram na semana passada, com um aumento de 28% nas mortes. Especialistas médicos dizem que essas mortes ocorrem quase inteiramente entre americanos não vacinados.

“Sempre perguntamos: qual será a gota d'água? Qual será o momento em que perderemos a capacidade de nos comunicar e cooperar e fazer as coisas? ” disse Frank Luntz, um antigo pesquisador do Partido Republicano que trabalha para encorajar a vacinação. “Bem, nós alcançamos isto. É isso."

Ele acrescentou: “Agora as decisões estão sendo tomadas não por causa de evidências ou fatos ou estatísticas, mas estritamente em linhas políticas. E agora as pessoas vão morrer. ”

Durante meses, os especialistas em saúde pública martelaram em uma grande mensagem: as vacinas são seguras, eficazes e a melhor maneira de erradicar a pandemia. Mas uma parte da América respondeu de maneiras diferentes a essas exortações, deixando o país de Trump particularmente vulnerável ao coronavírus, dizem os especialistas.

A Fundação da Família Kaiser descobriu na semana passada que quase 47% dos residentes nos condados vencidos por Biden foram totalmente vacinados, em comparação com 35% dos residentes nos condados de Trump. E isso colocou alguns legisladores republicanos tradicionais contra aqueles da ala populista alinhada a Trump.

“Não sei quantas vezes todos vocês me ouviram dizer isso, mas sou um grande fã de vacinas”, disse o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell (R-Ky.) Aos repórteres na segunda-feira, citando sua própria experiência de sobrevivência à pólio.

Questionado sobre legisladores republicanos como o senador Ron Johnson (Wisconsin), que estão levantando dúvidas sobre as vacinas, McConnell hesitou. “Só posso falar por mim mesmo”, disse ele.

Os conselhos escolares emergindo como um campo de batalha para as lutas por vacinas, uma tendência que certamente se intensificará no outono. Na quarta-feira, o escritório do governador do Arizona, Doug Ducey (R), enviou uma carta questionando dois distritos escolares que exigiram que os alunos não vacinados e expostos ao covid-19 fiquem em quarentena por 10 dias. O escritório de Ducey argumentou que esta política viola uma lei estadual que diz que as escolas não podem exigir as vacinas.

No domingo, no palco do CPAC como o último orador, Trump se gabou de pressionar as agências federais de saúde para tornar as vacinas uma realidade. “Graças aos esforços incansáveis ​​de minha administração - e de mim”, acrescentou ele após uma ligeira pausa - “conseguimos uma terapêutica milagrosa direto para os pacientes com velocidade histórica e produzimos três vacinas para acabar com a pandemia em tempo recorde”.

O público fortemente pró-Trump aplaudiu. Mas em entrevistas, alguns participantes - todos grandes fãs de Trump - ainda disseram que nada poderia convencê-los a tomar as vacinas. Gregory Chittum, um homem de 58 anos de Port Aransas, Texas, disse que admira Trump, mas não confia na vacina por causa das outras pessoas envolvidas. “Ele dependia de Fauci!”, disse.

Chittum, que espalhou desinformação sobre o coronavírus - alegando que a doença matou apenas 12.000 pessoas nos Estados Unidos, em vez das mais de 607.000 mortes medidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças - jurou que sua oposição às vacinas vai continuar mesmo após mais testes. “Você vai ter que me enterrar para conseguir isso”, disse ele.

Uma das poucas maneiras de mudar as mentes de pessoas como Chittum, disse Luntz, é o próprio Trump se envolver e endossar a vacina de forma plena. “Ele diz que quer receber o crédito pelo desenvolvimento das vacinas, mas seus seguidores estão dizendo - em seu nome - que as vacinas estão matando pessoas”, disse Luntz. "Você não pode ter as duas coisas."

Trump pode ter medo de alienar a base que o adora, disse um ex-funcionário sênior de Trump. “É um problema do ovo e da galinha”, disse o ex-funcionário, que pediu sigilo para se manter em boas relações com a comitiva de Trump. “Ele está disposto a usar a imensa credibilidade que tem com essa base para endossar os benefícios da vacinação cobiçosa, ou ele quer se sentar e não ter sua base ficando brava com ele?”

Um funcionário da Casa Branca enfatizou que, apesar do sentimento anti-vacina, milhões de americanos continuam a ser vacinados todas as semanas. Ainda assim, os assessores de Biden admitem que o grupo restante de americanos não vacinados será o mais difícil de persuadir.

Na quinta-feira, o cirurgião-geral Vivek H. Murthy compareceu à coletiva de imprensa regular da Casa Branca para discutir um novo comunicado sobre a desinformação da vacina contra o coronavírus. “O problema agora é que as vozes desses profissionais de saúde pública confiáveis ​​estão sendo abafadas”, disse Murthy.

“Acho que a Casa Branca chegou à conclusão de que algo mais precisa ser feito”, disse Francis Collins, diretor do National Institutes of Health, na quarta-feira à CNN. “Temos que encarar isso frontalmente e não simplesmente encolher os ombros como se, 'Bem, as pessoas acabarão por enxergar a coisa certa’. Estamos perdendo tempo aqui. A variante delta está se espalhando. Pessoas estão morrendo. Na verdade, não podemos apenas esperar que as coisas fiquem mais racionais. ”

Ainda não está claro o que um governo democrata pode fazer para alcançar aqueles que ainda não têm interesse em ser vacinados, especialmente porque as imunizações se tornaram o mais recente ponto de inflamação na amarga guerra dos Estados Unidos por identidade e cultura.

“Tudo o que vier do governo Biden será rejeitado de imediato, independentemente de qual seja a mensagem”, disse Celine Gounder, epidemiologista do Hospital Bellevue de Nova York e membro da força-tarefa de transição do coronavírus de Biden. “Isso realmente requer que os conservadores, em certo sentido, se mobilizem independentemente do governo Biden. E quem seria para fazer isso? ”

Alguns ex-funcionários do governo Trump têm discutido em particular se podem encontrar uma maneira de ajudar. O ex-secretário de saúde e serviços humanos Alex Azar sugeriu um anúncio de apoio à vacina, em conjunto com outros ex-secretários de saúde democratas e republicanos, disseram duas pessoas com conhecimento das discussões.

O governo Biden ainda não conseguiu chegar aos ex-alunos de Trump, disseram três ex-funcionários, que também repreenderam a Casa Branca por criticar a operação de vacina Trump que herdou.

“Eles tentaram se distanciar da vacina Trump e agora estão tendo problemas para atrair os apoiadores do Trump. Eles não deveriam ficar surpresos ”, disse Paul Mango, que como vice-chefe de equipe do HHS ajudou a gerenciar a Operação Warp Speed, o programa que supervisionou o desenvolvimento das vacinas.

Mango, que elogiou Biden e seus assessores por fazer um “trabalho espetacular” administrando vacinas este ano, disse que o atual presidente está perdendo uma tática óbvia: alistar o ex-presidente. “Não sei por que Biden não convida Trump para a Casa Branca e dá as mãos e diz: 'Este é um esforço americano, fomos vacinados, vamos todos ser vacinados'”, acrescentou Mango.

A Casa Branca não quis comentar. A oposição dos mais ferozes críticos das vacinas está tendo um efeito cascata mesmo sobre aqueles que são menos apaixonados, já que alguns conservadores que inicialmente defenderam a campanha de vacinação do governo estão agora adotando posturas mais céticas.

A apresentadora do podcast Megyn Kelly, que nesta primavera compartilhou sua história de caça a uma vacina contra o coronavírus na cidade de Nova York e repetidamente incitou seus ouvintes a serem vacinados, mais recentemente repreendeu o esforço para vacinar populações mais jovens.

“Não quero que meus filhos entendam isso”, disse Kelly em seu programa de 28 de junho, criticando os esforços para exigir vacinas na escola e citando riscos aparentes, como problemas de fertilidade. “Você pode imaginar olhar para seu filho e tentar explicar que ele perdeu a capacidade de, Deus me livre, fazer algo tão profundo quanto ter filhos porque você realmente queria que ele participasse de aulas de ginástica e esportes?”

Não há evidências de que as vacinas afetem a fertilidade, disse o CDC . Outros conservadores reconhecem que as vacinas podem ter algum valor, mas estão rasgadas. Debbie Billingsly, uma texana de 67 anos que participou do CPAC pela primeira vez, disse que ela e seu marido tomaram a vacina contra o coronavírus por recomendação de um médico. Seu marido é diabético, disse ela, o que o torna mais vulnerável ao covid-19.

“Eu tinha emoções confusas, para ser honesto”, disse Billingsly. “Não acho, porém, que essas empresas injetariam em todos esses milhões de pessoas algo que não seja seguro.”

Mas agora, ela disse, está ouvindo que a Pfizer está defendendo doses de reforço . “Por que precisamos de um reforço, se funcionou - você entende o que estou dizendo?” Billingsly disse. "Então você está questionando o que está acontecendo." Ela acrescentou: “Não vou receber reforço. Já terminei." / NYT