Com Brexit adiado, britânicos vão às urnas para eleições do Parlamento Europeu

LONDRES, INGLATERRA.- Os colégios eleitorais no Reino Unido abriram nesta quinta-feira, 23, para votar as eleições europeias, depois que o país foi forçado a adiar o Brexit para o dia 31 de outubro devido à falta de acordo.

Os colégios britânicos abriram suas portas às 7h (horário local, 3h de Brasília) e fecharão às 22h (horário local, 18h de Brasília). Os resultados para a votação só serão conhecidos a partir da noite do próximo domingo, 26, quando o restante dos países pertencentes ao bloco europeu tiver ido às urnas.

Mais de 40 milhões de britânicos estão aptos para votar hoje, em meio a uma atmosfera de visível apatia por parte do eleitorado, graças à incerteza do Brexit, depois que a Câmara dos Comuns rejeitou três vezes o acordo que a primeira-ministra britânica, Theresa May, negociou com Bruxelas.

Os britânicos irão escolher os 73 eurodeputados que o Reino Unido terá no Parlamento Europeu, formado por 751 assentos, que devem ser ocupados a partir do dia 2 de julho. O país não previa participar desse processo eleitoral, após ter aprovado em um referendo de 2016 a saída da União Europeia (UE).

Como membro pleno da UE, o Reino Unido é obrigado a participar. Agora, sua retirada está programada para o final de outubro.

No Parlamento Europeu, os conservadores de Theresa May têm 18 assentos, assim como Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, seguidos pelo Partido Brexit, de Nigel Farage, com 14 assentos (ex-Partido da Independência do Reino Unido, UKIP). Os assentos restantes são para outros grupos, incluindo dois do Partido Nacionalista Escocês (SNP) de Nicola Sturgeon e um dos liberais democratas de Vince Cable./ EFE