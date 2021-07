Com declaração iminente da vitória de Castillo, Keiko diz que reconhecerá derrota no Peru

LIMA - A direitista Keiko Fujimori prometeu nesta segunda-feira, 19, respeitar o resultado da eleição peruana, pouco depois de o Jurado Nacional de Eleições do Peru rechaçar os últimos recursos de sua chapa e, com isso, tornar iminente a proclamação de vitória do esquerdista Pedro Castillo nas eleições presidenciais de junho, após uma longa análise de denúncias de irregularidades apresentadas pela candidata derrotada, a direitista Keiko Fujimori.

"Vou reconhecer os resultados porque é o que manda a lei e a Constituição que jurei defender", disse. A candidata de direita afirmou ainda que aceitará a proclamação oficial apesar de considerá-la ilegítima.

Todos os recursos apresentados pela filha do ex-ditador Alberto Fujimori foram rechaçados pela Justiça. Castillo teve 50,2% dos votos, contra 49,8% de Keiko no segundo turno.

Os últimos recursos foram negados hoje. Keiko alega, sem apresentar provas, ter sido vítima de fraude. A espera de seis semanas desde a eleição de 6 de junho levou o Peru a um clima de incerteza e tensão política, com atos de rua de partidários de ambos os lados.

A cerimônia de posse deve ser organizada nos próximos dias. Eleito com uma plataforma de esquerda na economia, mas conservadora na agenda social, Castillo defende a realização de uma Constituinte que enterre a Carta criada durante o governo Fujimori (1990-2000). O ex-ditador cumpre pena de 25 anos de prisão por crimes contra humanidade, entre os quais chacinas e esterlizações forçadas de indígenas. / EFE e AP