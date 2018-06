Com El Niño, monções devem ficar abaixo da média

De acordo com meteorologistas, há uma forte possibilidade do El Niño exercer impacto negativo sobre o clima na região, já que o fenômeno provoca o deslocamento de ventos úmidos durante o período de monções. Se confirmada a previsão, a produção de alimentos do país será prejudicada e a Índia pode voltar a registrar altos níveis de inflação, situação que já levou o banco central a elevar suas taxas de juros.

"Há um forte consenso entre os especialistas sobre a possibilidade de evolução de um evento El Niño durante a estação das monções de verão", disse o grupo em comunicado publicado no site do Departamento Meteorológico da Índia. "No entanto, há incerteza sobre a intensidade do fenômeno", acrescentou.

O anúncio foi feito antes da divulgação da primeira perspectiva do governo para o período, o que acontecer na próxima quinta-feira (24). Durante a última temporada de monções, a Índia recebeu chuvas acima dos níveis médios. Este período responde por 70% das precipitações anuais da Índia, onde a maioria dos agricultores depende de irrigação. Fonte: Dow News Newswires.

