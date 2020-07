Com estados atingindo recordes diários, EUA chegam a 4 milhões de casos de coronavírus

CALIFÓRNIA - O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos Estados Unidos chegou a 4 milhões nesta quinta-feira, 23, no momento em que estados como Califórnia, Missouri, Dakota do Norte e Virgínia Ocidental registram seus maiores números diários de contágios e outros como Texas, Alabama e Idaho enfrentam recordes de mortes. Os dados constam do banco de dados do jornal The New York Times, que indicam tendência de alta nas contaminações em 39 estados.

Em todo o país, 69.707 novos casos de vírus foram relatados na quarta-feira. Especialistas resasltam que os dados provavelmente subestimam a realidade. Até o momento, os EUA têm pouco mais de 143.200 mortes - cerca de 22% do total no mundo, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins. Na quarta, 59.628 pessoas estavam sendo tratadas em hospitais, de acordo com o Covid Tracking Project, número bem próximo do pico atingido em abril, de 59.940.

Alguns, incluindo o presidente Donald Trump, disseram que mais testes explicam o aumento nos casos, mas a elevação recente de casos ultrapassa em muito a ampliação dos testes. Depois de avisar que o vírus "vai piorar antes de melhorar", Trump voltou a dizer que os testes foram "superestimados" e "nos fazem ficar mal". Ele acusou os democratas de soar o alarme do vírus por razões políticas.

As 1.130 mortes anunciadas na quarta foram o maior número em um único dia desde 29 de maio, com exceção de dois dias anômalos em junho, quando foram relatados grandes números de mortes em datas desconhecidas.

No Texas, que registrou 201 mortes na quarta, uma subida constante no número de mortos diariamente coincidiu com aumento semelhante nos casos relatados. A Califórnia registrou 155 mortes e 12.162 casos na quarta. Com mais de 422 mil casos, o estado já tem mais infecções do que Nova York, o primeiro centro da pandemia nos EUA.

Quantidade de hospitalizados

Especialistas em saúde pública dizem que dados locais detalhados sobre onde as pessoas estão hospitalizadas - uma medida em tempo real que não depende dos níveis de teste - são cruciais para entender a epidemia, mas as autoridades federais não tornaram esses dados públicos.

O The New York Times reuniu dados de quase 50 áreas metropolitanas, incluindo 15 das 20 maiores cidades do país, dos departamentos de saúde estaduais e locais para fornecer a primeira visão nacional detalhada de onde as pessoas estão gravemente doentes.

Os dados, bem como entrevistas em todo o país, mostram uma crise de longo alcance. As áreas mais impactadas no Texas e na Flórida atingiram os picos de hospitalizações que Nova York, Nova Orleans, Chicago e outras cidades atingiram há alguns meses. Regiões como Las Vegas, Nashville e Tulsa pioraram muito nas últimas duas semanas.

Nem todo sistema hospitalar americano está sobrecarregado e novos tratamentos aumentaram as chances de sobrevivência de pessoas doentes. Mas uma proporção pequena, embora significativa, dos que estão atualmente hospitalizados morrerão, e os que sobreviverem podem enfrentar sérios problemas de saúde a longo prazo.

Meses atrás, a urgência do surto de vírus estava concentrada na área da cidade de Nova York. Agora, a escala da crise está dispersa e mais difícil de entender. "Existe esse cansaço pandêmico", disse Thomas Tsai, professor assistente de política de saúde da Universidade de Harvard. "Todos os olhos estavam em Nova York. Houston é Nova York agora. Miami é Nova York agora. Phoenix é Nova York agora. Precisamos dessa urgência coletiva compartilhada". / NYT