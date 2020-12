Com EUA perto de 300.000 mortos por covid-19, obituários de vítimas alertam para riscos da doença

Julie Bosman, The New York Times

Quando Kim Miller se sentou em sua casa em Illinois para redigir o obituário de seu marido, ela não conseguiu se conter.

Não sobre o coronavírus que havia deixado Scott, seu marido saudável e em forma, que adorava nadar e jogar golfe no jardim, ofegante e incapaz de mover os membros enquanto estava no balcão da cozinha. Não sobre o que o matou rápida e cruelmente em apenas alguns dias.

“Esta doença é real, é séria e é mortal”, escreveu ela em seu obituário. “Use a máscara, distancie-se socialmente, se não por você, então por outras pessoas que podem perder um ente querido para a doença”.

“Eu não poderia simplesmente escrever que ele viveu e morreu e tinha dois filhos”, disse Miller, uma professora universitária aposentada, que chorou ao falar de seu marido de 25 anos. “Eu queria que as pessoas lessem. Que realmente lessem”.

No domingo, as mortes por coronavírus estavam se aproximando de 300 mil nos Estados Unidos, um número comparável à perda de toda a população de Pittsburgh ou St. Louis.

Relatos de novas mortes mais do que dobraram no último mês, para uma média de quase 2.400 por dia, mais do que qualquer outro ponto da pandemia.

As mortes foram anunciadas da maneira tradicional, em obituários e editais em sites e jornais que seguem o mesmo formato há décadas, observando local de nascimento, familiares, empregos e paixões.

Mas nos últimos meses, à medida que o número de mortes por coronavírus nos Estados Unidos cresce cada vez mais, as famílias que perderam parentes para a doença estão registrando a pandemia mais profundamente nos avisos de óbito que enviam às funerárias e nos materiais que compartilham com os jornais 'redatores de obituários.

Eles estão elaborando apelos para o uso de máscaras, repreendendo aqueles que acreditam que o vírus é uma farsa e descrevendo, em detalhes contundentes, a solidão e o sofrimento físico que o coronavírus infligiu aos moribundos.

“No início, as famílias queriam manter a covid mais em particular”, disse Charles S. Childs Jr., proprietário da A.A. Rayner & Sons Funeral Home em Chicago, onde ele viu um aumento de mortes por vírus no mês passado. “Isso mudou. Agora eles querem torná-la pública”.

Ao longo de décadas, as famílias muitas vezes se recusaram a escrever em um obituário sobre como seu parente morreu quando havia ansiedade ou medo associado à causa, seja AIDS, uma overdose de opioide ou suicídio.

Mas, à medida que o público se torna mais consciente de doenças infecciosas, doenças mentais e dependência de drogas antes desconhecidas, a tendência de ocultar lentamente deu lugar à franqueza.

Depois que Shirley Flores, uma agente do correio e mãe de três filhos, morreu em Las Cruces, Novo México, sua família observou em seu obituário: “Ela morreu uma morte muito dolorosa e solitária porque não tínhamos permissão para segurar sua mão e sentar com ela. Leve a covid-19 a sério, proteja-se e proteja aqueles que você ama.”

O obituário de Shirley Rowe, uma residente de Michigan de 67 anos, disse que ela lutou por sua vida depois de contrair o vírus, mas seu corpo foi dominado pela covid-19.

Rowe era uma avó amorosa e a vida de cada festa, disse sua família, e acreditava que ela pegou o coronavírus de um convidado em sua casa.

“É nossa firme convicção de que ela ainda estaria aqui se as restrições não tivessem sido suspensas tão cedo para a sociedade, e a pessoa que lhe deu o vírus teria tomado as precauções mais a sério”, escreveram. “Não é assim que a história da minha mãe deveria ter terminado”.

Judy Fuller, 76, de Blue Grass, Iowa, morreu de coronavírus em setembro, depois que ela e seu marido, Ron, adoeceram na mesma época. Fuller era conhecida por seu sorriso brilhante, seu amor pela moda e pela vida ao ar livre e sua devoção ao trabalho de lidar com a equipe do hospital, onde trabalhou por quase quatro décadas.

“Em vez de flores ou doações, pedimos apenas para levar o vírus da covid-19 a sério e, por favor, passar mais tempo com seus entes queridos”, escreveu sua família. “A vida é curta, aproveite o tempo com sua família enquanto pode”.

Fuller, que atualmente cuida do filho para que recupere a saúde depois que ele contraiu o coronavírus, disse que queria enviar uma mensagem silenciosa, mas urgente, no obituário.

Nas semanas desde que sua esposa morreu, ele fez compras no pequeno supermercado da cidade e viu clientes sem máscaras. A maioria das pessoas que trabalham lá também não usa máscaras.

“Colocamos isso lá porque é sério e as pessoas precisam entender que é uma doença grave”, disse Fuller. “Algumas pessoas com quem conversei ligaram e disseram que gostaram do que viram no jornal. E eles concordaram com o que estava no jornal. ”

Algumas famílias disseram que estavam canalizando os desejos de seus entes queridos.

Lida Barker, 92, residente de longa data de Gary, Indiana, morreu em 20 de novembro após contrair o coronavírus na casa de repouso onde vivia. Sua morte devastou seus filhos, três irmãs que se conheceram em uma ligação da Zoom para escrever o obituário dias após sua morte.

Eles compuseram uma linha pedindo aos que estivessem de luto que doassem para a restauração do Gary Aquatorium, um projeto que amava muito sua mãe, na cidade que ela amava.

E eles lutaram com a redação de uma menção ao coronavírus, decidindo assim: “Em sua memória, por favor, use uma máscara em público e leve covid-19 a sério. É real; isso apressou a morte dela."

Janet Levin, uma de suas filhas, disse que achava que sua mãe teria aprovado um obituário direto, inflexível com fatos e sem eufemismos.

“Continuamos ouvindo as pessoas dizerem: 'Eu nem mesmo acho que existe'”, disse Levin, que mora em Wheeling, Illinois, perto de Chicago. “Minha mãe morou em Gary por 50 anos. Ela tinha uma grande variedade de conexões. Ela pode ter conhecido pessoas que não acreditavam em máscaras. E eu pensei, talvez alguém que ela conhecesse pensasse: ‘Não posso fazer muito mais por ela, mas pelo menos poderia usar uma máscara.’ ”

Outros disseram que temiam que, ao incluir o coronavírus em um obituário, eles inserissem uma distração, um desvio politicamente tingido da vida de seu parente.

“Não estou diminuindo a importância de estar a salvo da covid agora”, disse Vincent Tunstall, de Chicago, um dia após o funeral de seu irmão, Marvin Tunstall, que morreu do vírus em novembro. Ele optou por manter o coronavírus fora do obituário de seu irmão. "Eu só não queria tirar a luz dele."

Com os serviços funerários adiados e os enterros muitas vezes acontecendo sem elogios públicos ou palavras faladas em memória, o obituário ganhou importância elevada, a vez da família transmitir sua própria mensagem não filtrada para a comunidade.

Foi assim que Kori Lusignan, uma consultora em Lake Mary, Flórida, viu seu papel ao escrever o obituário de seu pai, Roger Andreoli, que morreu do vírus dois dias depois do Dia de Ação de Graças.

Ele era engraçado e vibrante, um professor de educação especial, carpinteiro habilidoso e viajante entusiasmado que dividia seu tempo entre Wisconsin e Flórida.

Lusignan redigiu o obituário para homenagear a pessoa que ele era e capturar seu humor e doçura, como ela teria feito em um elogio religioso feito na igreja. “A exuberância de Roger para a vida era contagiante”, escreveu ela. “Seria impossível listar todas as organizações das quais ele participou; ele passou a viver com os dois pés”.

E ela queria acabar com os conceitos errados de quem pode morrer por causa do vírus. Andreoli tinha 78 anos, mas era perfeitamente saudável e poderia ter vivido décadas mais, disse ela, como muitas pessoas em sua família viveram.

Ele morreu "pacificamente e prematuramente após sua batalha com a covid-19", ela escreveu no obituário, acrescentando: "A família de Roger não realizará cultos neste momento para poupar outras famílias do trauma que experimentaram com a covid-19."

“Queríamos que as pessoas soubessem, é por isso que ele morreu”, disse Lusignan. “E não estamos atendendo porque estamos passando por um trauma. Não queríamos que as pessoas experimentassem o que passamos”.