Com festa nas ruas, CNT proclama a 'Líbia livre'

Os líbios começaram a virar ontem a página dos 42 anos de regime de Muamar Kadafi. Três dias após a captura e a morte do ditador deposto, o Conselho Nacional de Transição (CNT) proclamou em Benghazi, berço da revolução, a "libertação da Líbia", marco do fim da luta armada no país.

O anúncio abre a contagem regressiva de oito meses para a realização de eleições gerais e de um referendo para a aprovação da primeira Constituição do país em quatro décadas.

A cerimônia ocorreu na Praça Kish, em Benghazi, segunda cidade mais importante do país, onde em 16 de fevereiro tiveram início os protestos que desencadearam a revolução. Nas principais cidades, como Trípoli, Misrata e Zintan, multidões foram às ruas acompanhar o discurso de Mustafa Abdeljalil, presidente do CNT. Antes de falar à plateia, ele se ajoelhou e rezou em memória dos mortos no conflito que se estendeu por oito meses.

"É uma honra saudar todos os que foram mortos, os mártires da Líbia, os líbios feridos nos hospitais, os combatentes corajosos que estão prontos, daqui para a frente, a retornar a suas cidades, retomar suas vidas e ajudar a reconstrução de seu país", afirmou. "Declaramos ao mundo inteiro que liberamos o nosso país amado, suas cidades, seus vilarejos, suas colinas, suas montanhas, seus desertos e seus céus."

O primeiro desafio será instalar um governo provisório dentro de um mês. "Este processo pode levar de uma semana a um mês, mas também pode levar mais tempo", reconheceu, referindo-se às negociações.

Enquanto o futuro da Líbia se prepara, as dúvidas sobre o passado recente persistem. Ontem, um relatório de autópsia do corpo de Muamar Kadafi foi revelado. Segundo o laudo, a morte foi causada por um tiro na cabeça.

Resistência. O CNT afirma que Kadafi foi morto em troca de tiros após a sua captura pelos rebeldes. "Ele já estava ferido na cabeça quando foi preso", afirmou ao Estado o chefe militar do CNT em Misrata, Ramadan Zarmouh, contrariando evidências. "Ele não foi executado."

Com a autópsia, o CNT deve tomar uma decisão nas próximas horas sobre o destino dos corpos. Segundo o jornal britânico The Guardian, Kadafi teria deixado um testamento no qual pede para ser sepultado ao lado de parentes na cidade de Sirte, onde nasceu e morreu.