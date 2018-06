Com festa privada, príncipe George tem seu primeiro aniversário

LONDRES - Os duques de Cambridge, William e Kate, agradeceram as demonstrações de carinho e os bons desejos para o bebê George em seu primeiro aniversário, terceiro na linha de sucessão à coroa britânica. Os duques agradeceram os "carinhosos e generosos bons desejos" pelo aniversário do primogênito do casal, nascido em 22 de julho de 2013 em uma clínica privada do hospital St. Mary's de Londres.

"No primeiro aniversário de George, queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a todos pelo último ano, seja onde for que os tenhamos conhecido, tanto no país como no exterior, por seus carinhosos e generosos bons desejos para George e nossa família", diz a mensagem divulgada hoje pelo palácio de Kensington, residência oficial do casal.

Os duques realizarão uma festa de aniversário privada somente para familiares e amigos Kensington. Desde que nasceu George conquistou a atenção da mídia mundial, mesmo tendo feito poucas aparições em público.

O príncipe foi centro das atenções em uma recente viagem oficial que os duques de Cambridge fizeram à Nova Zelândia e Austrália. /EFE