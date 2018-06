Com Missa do Galo, Francisco inicia primeiro Natal de seu pontificado

Atualizado às 18h

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco visitou nesta segunda-feira, 23, seu antecessor, Bento XVI, para uma troca de presentes de Natal. Imagens distribuídas pelo jornal do Vaticano mostraram os dois pontífices vestidos de branco no mosteiro onde Bento XVI vive desde maio deste ano. Em 28 de fevereiro, ele se tornou o primeiro papa a renunciar ao pontificado em 600 anos.

Francisco e Bento XVI também rezaram juntos em uma capela adjunta à casa. Esta é a primeira vez que o Vaticano divulga imagens do interior da residência do papa emérito.

Missa do Galo. Francisco iniciará nesta terça-feira, dia 24, os ritos do primeiro Natal de seu pontificado ao realizar, às 18h30 (de Brasília) na Basílica de São Pedro, a tradicional Missa do Galo. Assim como fez Bento XVI, a cerimônia será realizada antes de meia-noite para evitar um cansaço excessivo do papa. A Missa do Galo dura várias horas e por isso se decidiu há alguns anos adiantá-la, já que o pontífice no dia seguinte precisa continuar com os atos do Natal.

Antes da Missa do Galo, o papa argentino, seguindo a tradição, acenderá o Círio da Paz na janela de seu apartamento no palácio pontifício. Normalmente, o papa não pronuncia nenhum discurso e se limita a rezar alguns segundos pela paz no mundo.

Presépio de Belém. O acendimento do círio será presenciado por centenas de fiéis, que assistirão à inauguração do tradicional Presépio de Belém, que todos os anos se ergue diante do obelisco no centro da Praça de São Pedro.

Em 25 de dezembro, o papa voltará à sacada central da basílica do Vaticano, assim como no dia em que foi eleito, para ler a Mensagem do Natal e dividir a bênção "Urbi et Orbi" (à cidade de Roma e a todo o mundo).

Neste mesmo dia, o cardeal Arcipreste da Basílica de São Pedro, Angelo Comastri, será o encarregado de presidir neste templo a missa do Natal. Na quinta-feira, 26 de dezembro, o papa Francisco rezará a oração do Ângelus com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça de São Pedro.

(Com informações da Efe e da AP)