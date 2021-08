Com novos ataques, Taleban se aproxima da periferia de Cabul

CABUL - O Taleban conquistou mais duas províncias neste sábado, 14, e se aproximou dos arredores da capital do Afeganistão. Ao mesmo tempo, os insurgentes também lançaram um ataque uma grande cidade do norte, que era defendida por tropas fiéis, disseram autoridades afegãs. A milícia já invadiu grande parte do norte, oeste e sul do Afeganistão em uma ofensiva muito rápida, três semanas após os Estados Unidos retirarem suas últimas tropas. Há o temor de uma outra guerra civil no país.

Ainda neste sábado, 14, o Taleban capturou toda a província de Logar, ao sul da capital, Cabul, e deteve autoridades locais, disse Hoda Ahmadi, um parlamentar da província. Ela disse que o Taliban já tomou o distrito de Char Asyab, a apenas 11 quilômetros ao sul da capital.

Os insurgentes também tomaram capital de Paktika, na fronteira com o Paquistão, segundo Khalid Asad, parlamentar da província. Ele disse que os combates começaram os ataques em Sharana no início deste sábado, mas cessaram a investida após intervenção de negociadores locais. Asad disse que o governador e outras autoridades se renderam e já estavam a caminho de Cabul.

Ao mesmo tempo, a milícia também atacou em várias frentes a cidade de Mazar-e-Sharif, no norte, desencadeando combates pesados ​​em seus arredores, de acordo com Munir Ahmad Farhad, porta-voz do governador da província. Não houve relatos sobre vítimas.

O Taleban fez grandes avanços nos últimos dias, incluindo a tomada de Herat e Kandahar, a segunda e a terceira maiores cidades do país. Eles agora controlam 19 das 34 províncias do Afeganistão, deixando o governo apoiado pelo Ocidente no controle de um punhado de províncias no centro e no leste, além de Cabul e Mazar-e-Sharif.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, fez um discurso pela TV neste sábado, 14, na sua primeira aparição pública desde a recente investida da milícia. Ele prometeu não desistir das "conquistas" dos 20 anos desde que os EUA tiraram o Taleban do poder no país após os ataques de 11 de setembro.

Negociadores americanos mantêm tratativas de paz entre o governo e o Taleban, no Catar desde o começo da semana. A comunidade internacional advertiu que um governo talibã criado pela força não será aceito. O s insurgentes, porém, parecem ter pouco interesse em fazer concessões ao mesmo tempo em que avançam suas tropas.

“Iniciamos consultas, dentro do governo, com anciãos e líderes políticos, representantes de diferentes níveis da comunidade, bem como nossos aliados internacionais”, disse Ghani. “Em breve os resultados serão compartilhados com vocês”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

"A remobilização de nossas forças de segurança e defesa é nossa prioridade número um e medidas sérias estão sendo tomadas para esse fim", disse Ghani, no discurso.

O presidente voou para Mazar-e-Sharif na quarta-feira para reunir as defesas da cidade, e se encontrou com vários comandantes da milícia, incluindo Abdul Rashid Dostum e Ata Mohammad Noor, que comandam milhares de combatentes . Eles permanecem aliados do governo, mas durante combates anterires no Afeganistão eles mudaram de lado para sua própria sobrevivência. Ismail Khan, um poderoso comandante, que tentou defender Herat, foi capturado pelo Taleban quando os insurgentes tomaram a cidade ocidental após duas semanas de combates intensos.

Moradores de Mazar-e-Sharif disseram estar com medo. “A situação é perigosa fora e dentro da cidade”, disse Mohibullah Khan, acrescentando que muitos moradores também têm dificuldades financeiras. “A situação de segurança na cidade está piorando”, disse Kawa Basharat. “Eu quero paz e estabilidade. A luta deve ser interrompida.”

A retirada das forças estrangeiras e a rápida retirada das próprias tropas do Afeganistão - apesar de centenas de bilhões de dólares em ajuda dos EUA ao longo dos anos - gerou temores de que o Taleban possa retornar ao poder ou que o país possa ser destruído por combates entre facções rivais, como aconteceu depois a retirada soviética em 1989.

Os primeiros fuzileiros navais, de um total de 3 mil homens, chegaram na sexta-feira, 13, para ajudar a evacuar parcialmente a embaixada dos Estados Unidos. O restante deve chegar neste domingo, 15 .

Retirada das tropas dos EUA foi prometida para o fim do mês

No início deste ano, o presidente Joe Biden anunciou um cronograma para a retirada de todas as tropas dos EUA até o final de agosto, prometendo encerrar a mais longa guerra americana. Seu antecessor, Donald Trump, havia chegado a um acordo com o Taleban para preparar o caminho para a retirada dos homens.

O anúncio de Biden desencadeou a mais recente ofensiva. O Taleban, que há muito controla grande parte do interior do Afeganistão, agiu rapidamente para tomar as capitais provinciais, pontos de fronteira e outras infraestruturas importantes.

Dezenas de milhares de afegãos fugiram de suas casas, muitos temendo a volta do regime opressor do Taleban. O grupo já havia governado o Afeganistão sob uma versão severa da lei islâmica em que as mulheres ficavam confinadas em casa.

A embaixada dos EUA em Cabul ordenou que sua equipe destruísse documentos confidenciais e símbolos americanos que poderiam ser usados pelo Taleban "para fins de propaganda".

Londres anunciou a redistribuição de 600 soldados para ajudar os britânicos a partir.