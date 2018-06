Com novos casos de ebola, Serra Leoa coloca bairro da capital em quarentena

Os casos confirmados ou suspeitos de ebola em Serra Leoa chegam a 11 mil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar da queda no número de infectados, a OMS afirma que ainda são relatados novos casos de transmissão da doença no país, com 76 novos casos confirmados na semana passada.

A confirmação de novos casos e a imposição da quarentena são sinais de que ainda há "uma jornada difícil" até o fim da epidemia, afirmou Sisay. "Os números caem em um dia e aumentam no dia seguinte. Algumas pessoas comemoram quando o número de casos diminui e pensam que é o fim do ebola", completou.

Em setembro, no auge da epidemia, o governo de Serra Leoa chegou a impor um confinamento de três dias em todo o país, na tentativa de conter a disseminação do Ebola.

Na semana passada, a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que está se preparando para retirar quase todas as suas tropas da África Ocidental, e deve deixar apenas 100 soldados na Libéria, onde continuarão a trabalhar com o Exército do país e com civis. Fonte: Associated Press.