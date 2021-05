Com o aumento devastador da pandemia na Índia, cresce insatisfação com populismo de Modi

NOVA DÉLHI - Enquanto discursava para milhares de pessoas reunidas em um comício eleitoral no leste da Índia, em 17 de abril, o primeiro-ministro Narendra Modi parecia exultante. "Para onde quer que eu olhe, pelo que posso ver, há multidões", disse ele, com os braços bem abertos. "Vocês fizeram uma coisa extraordinária".

Na época, a Índia registrava mais de 200.000 casos de coronavírus por dia. No estado de Maharashtra, Oeste do país, o oxigênio estava acabando e as pessoas morriam em casa por causa da falta de leitos hospitalares. No estado natal de Modi, Gujarat, os crematórios estavam sendo sobrecarregados pelos mortos.

Essas cenas foram apenas um prelúdio para a devastação que agora está ocorrendo na Índia. Ele está registrando mais infecções diariamente - na última contagem 379.000 - do que qualquer outro país desde o início da pandemia. Os hospitais estão recusando pacientes em estado grave, e seus parentes procuram freneticamente por oxigênio medicinal.

Para Modi, o primeiro-ministro indiano mais poderoso em cinco décadas, é um momento de ajuste de contas. Ele está enfrentando o que parece ser a maior crise do país desde a independência, uma calamidade que está desafiando sua visão de uma nação orgulhosa e autossuficiente.

Os próprios lapsos e erros de Modi são uma fonte crescente de raiva. Enquanto os casos de coronavírus disparavam, Modi continuou a realizar grandes comícios e se recusou a cancelar um festival religioso hindu que atraiu milhões às margens do rio Ganges, apesar dos apelos de especialistas em saúde.

Em vez de fazer preparativos urgentes para uma segunda onda de casos em um sistema de saúde já frágil, o governo colocou a maior parte de seus esforços na vacinação - uma campanha muito limitada para amenizar o desastre que se aproxima. O governo escolheu repetidamente se autoelogiar ao invés da cautela, declarando publicamente que a pandemia estava em seu "fim de jogo" na Índia no mês passado.

Modi alcançou uma vitória esmagadora na eleição de 2019, oferecendo aos indianos uma forte marca de nacionalismo que vê a Índia como um país fundamentalmente hindu, em vez da república secular imaginada por seus fundadores. Ele cultivou uma imagem de líder singular, capaz de decisões ousadas para proteger e transformar o país.

Agora, essa imagem está "em frangalhos", disse Vinay Sitapati, cientista político da Universidade Ashoka, no estado de Haryana, no norte da Índia. Modi e seu partido Bharatiya Janata (BJP, na sigla em inglês) construíram uma máquina formidável para ganhar eleições, Sitapati disse, mas sua mentalidade de campanha contínua veio "ao custo da governança".

Os críticos pediram a renúncia de Modi, e o autor Arundhati Roy descreveu a situação atual na Índia como um "crime contra a humanidade".

O partido do governo rejeita essas críticas. O governo de Modi tem trabalhado "24 horas por dia" para combater a pandemia desde o início de 2020, disse Baijayant Panda, vice-presidente nacional do BJP. "No início deste ano, o número de casos positivos e ativos de covid-19 havia diminuído para um gotejamento... A rapidez e a escala do aumento atual pegou a todos de surpresa."

Modi reconheceu que o país está travando "uma batalha colossal" contra o coronavírus. A Índia teve sucesso em enfrentar a primeira onda de casos, disse ele em um discurso de rádio esta semana, mas "esta tempestade abalou o país".

O gabinete do primeiro-ministro, o ministro da Informação e Radiodifusão e duas autoridades de saúde em Délhi não responderam aos pedidos de comentários sobre as críticas à forma como o governo lidou com a segunda onda de coronavírus.

A abordagem de Modi ao aumento atual da Índia contrasta com suas ações no ano passado. Em março de 2020, ele ordenou um lockdown rigoroso em todo o país, no que foi considerado o maior confinamento de pessoas do mundo - com aviso prévio de quatro horas, no momento em que a Índia havia registrado cerca de 500 casos de coronavírus.

O bloqueio causou dificuldades econômicas extremas: mais de 100 milhões de pessoas perderam seus empregos. Entre eles estavam milhões de trabalhadores migrantes que começaram a deixar as cidades a pé para retornar às suas aldeias de origem.

O lockdown também retardou a transmissão do vírus e deu à Índia tempo para aumentar os testes e outras estratégias de combate da pandemia. As infecções aumentaram à medida que as restrições foram afrouxadas em todo o país, mas voltaram a recuar no início deste ano por razões que permanecem obscuras.

O governo nacional de Modi, bem como as autoridades estaduais "entraram na zona de conforto de acreditar que a pandemia passou", disse Srinath Reddy, presidente da Fundação de Saúde Pública da Índia. "Essa ilusão veio para se estabelecer na mente da maioria das pessoas e turvou seu julgamento."

Uma força-tarefa nacional de especialistas e cientistas criada para assessorar o governo em sua resposta à pandemia não se reuniu em fevereiro e março, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto que falaram sob a condição de anonimato por não estarem autorizadas a comentar em nome do painel. A força-tarefa se reuniu duas vezes em abril, e outra reunião está marcada para esta semana.

Em março, o governo permitiu que um enorme festival religioso hindu de um mês, o Kumbh Mela, ocorresse no estado de Uttarakhand, no norte do país. No início deste mês, o ministro-chefe do estado, um membro do partido de Modi, disse que, como a reunião foi realizada nas margens do rio Ganges, que os hindus consideram sagrado, "não deveria haver coroa".

À medida que as infecções no país aumentavam - incluindo no Kumbh Mela - Modi pediu aos líderes religiosos que considerassem tornar o resto de suas cerimônias de natureza simbólica. Ainda assim, cerca de 25.000 pessoas participaram do ritual de banho final realizado na quarta-feira, 28. Mais de 3 milhões de devotos participaram de um em 12 de abril.

Enquanto isso, Modi se lançou em várias campanhas eleitorais estaduais, incluindo uma crucial para seu partido no estado de Bengala Ocidental. Embora o estado não tenha sido um dos mais atingidos pela segunda onda da pandemia, especialistas dizem que as contínuas aglomerações políticas enviaram uma mensagem negativa à população.

Enquanto as autoridades de saúde alertavam as pessoas para usar máscaras e manter o distanciamento social, os indianos viam "seu primeiro-ministro fazendo exatamente o oposto na televisão nacional todas as noites", disse Navjot Singh Dahiya, vice-presidente nacional da Associação Médica Indiana. O maior fracasso de Modi é que "seu governo continuou enganando as pessoas durante uma tragédia tão grande. Agora as pessoas estão pagando com suas vidas."

A atual luta desesperada por oxigênio em grande parte da Índia revelou a falta de preparação do governo para um novo surto. Embora a Índia tenha lançado um processo de licitação para construir mais de 160 novas usinas de oxigênio em hospitais de todo o país em outubro, apenas uma pequena fração foi instalada até abril, de acordo com um relatório da publicação indiana Scroll.in.

Nas últimas duas semanas, o governo anunciou planos para construir centenas de usinas de oxigênio em todo o país usando dinheiro de um fundo de ajuda discricionário criado por Modi para combater a pandemia. Os doadores do fundo e seus desembolsos precisos não foram divulgados.

A Índia lançou uma campanha de vacinação em todo o país em janeiro, mas enviou mais de 60 milhões de doses de vacinas produzidas internamente para outros países, tanto por meio de acordos comerciais quanto como presentes em uma forma de diplomacia de vacinas. Essas exportações foram interrompidas no final de março, à medida que o número de casos começou a aumentar. Mais recentemente, o governo anunciou que abriria a vacinação para todos com mais de 18 anos - mas não está claro se possui os suprimentos para fazê-lo.

Agora a raiva está crescendo, mesmo entre os eleitores de Modi. Shivashankarappa, um homem de 60 anos do estado de Karnataka, no sul, que tem um nome e trabalha em um mercado agrícola atacadista, apoia o Modi há anos. Ele acha que Modi lidou bem com a primeira onda da pandemia, mas disse que estava enojado em vê-lo em campanha enquanto o número de mortes começava a aumentar.

"Não há valor para a vida humana? É uma eleição mais importante do que pessoas?", ele perguntou. Se Modi "leva o crédito pela primeira onda que vai embora, ele tem que assumir a culpa agora".

Para os apoiadores do BJP cujos parentes morreram tentando encontrar tratamento para covid-19, a sensação de traição é aguda. Arun Kumar Goyal é advogado no estado de Uttar Pradesh e trabalha no partido BJP há quase duas décadas. Sua sogra foi rejeitada de hospital em hospital em 25 de abril. Ela recebeu algumas horas de oxigênio em um local administrado por voluntários, mas morreu em casa na manhã seguinte, disse Goyal.

"Eu nunca vou apoiar o partido novamente", disse Goyal, 53. "O governo está completamente ausente. Eles deixaram que as pessoas se defendessem por si mesmas."