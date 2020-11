Na pandemia, noivos cancelam casamento e oferecem jantar de Ação de Graças a pessoas com transtornos

Apesar da pandemia ter afetado os planos de casamento, os noivos Emily Bugg e Billy Lewis fizeram seus votos na prefeitura de Chicago no mês passado.

Mas ainda havia um negócio inacabado: o que fazer com o depósito não reembolsável de US$ 5 mil para o buffet que serviria a festa? Os noivos decidiram transformá-lo em 200 jantares de Ação de Graças para pessoas com transtornos mentais.

“Isso parecia uma boa maneira de tirar o melhor de uma situação ruim”, disse Bugg, 33, um trabalhador comunitário da Thresholds, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar pessoas com transtorno bipolar, esquizofrenia e outras condições psiquiátricas.

Na semana que antecedeu o Dia de Ação de Graças, dezenas de atendidos pela Thresholds receberam um jantar embalado de peru, molho, purê de batata, feijão verde e outros ingredientes do Big Delicious Planet, um fornecedor sofisticado de Chicago.

Bugg e Lewis, 34, ficaram noivos em julho de 2019 e começaram a planejar o casamento. Eles haviam reservado um espaço para eventos em Chicago, um DJ divertido e um fotógrafo. Bugg comprou um vestido de crepe com alças finas, e a lista de convidados chegou a 150 pessoas.

Mas, à medida que a pandemia se estendia, eles foram para o Plano B, primeiro reduzindo sua lista de convidados para 50. Depois, Plano C: mudança de datas. E, finalmente, Plano D: cancelar totalmente e se casar na prefeitura em 1º de outubro.

O casal, que se conheceu no aplicativo de namoro online Bumble em 2017, decidiu que preferia ir em frente e se casar do que esperar que uma pandemia aparentemente sem fim diminuísse.

“Chegamos a um ponto em que tínhamos que tomar algumas decisões importantes”, disse Lewis, que trabalha para uma empresa de tecnologia de publicidade. “Decidimos apenas seguir em frente e continuar com nossas vidas.”

Quanto aos depósitos e compras não reembolsáveis, os recém-casados ​​os atribuíram à pandemia. O vestido de noiva - ainda na sacola e pendurado no armário - era uma causa perdida. Assim como o cheque que foi para o DJ. O local alugado para a festa, Salvage One, concordou em usar o depósito do casal para um futuro evento da Epilepsy Foundation, uma causa com a qual Bugg tem uma conexão. A fotógrafa, Sophie Cazottes, ofereceu-se para documentar as núpcias na prefeitura.

Jane Himmel, proprietária da Jane Himmel Weddings and Special Events em Chicago, explica que a maioria das empresas que organizam csamentos têm políticas de retenção ou de não reembolso. A maioria, no entanto, tenta encontrar alternativas mutuamente aceitáveis, como permitir adiamento da festa ou trocar serviços.

Quanto aos presentes para a caridade, ela conhece um casal que doou todos os seus arranjos florais para asilos da região. Como os casamentos parecem tão diferentes na pandemia, ela disse que acha que esses gestos se tornarão mais comuns.

“No início da pandemia, era um caos total. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a se ajustar à realidade ”, disse Himmel, que passou mais de duas décadas no ramo de casamentos. “Houve uma mudança de mentalidade. Casais querem transformar limões em limonada. ”

Isso certamente estava na mente de Bugg quando ela trouxe a proposta de Ação de Graças para Heidi Moorman Coudal, dona do Big Delicious Planet, que imediatamente abraçou a ideia. O mesmo fez Mark Ishaug, CEO da Thresholds, que atende cerca de 8 mil clientes com problemas de saúde mental em Chicago.

As férias já são difíceis para pessoas com transtornos mentais e problemas com o uso de substâncias, e a pandemia e o isolamento associado apenas agravaram ambos, disse ele.

Ishaug disse estar grato pelas refeições de Ação de Graças, doadas em caixas, especialmente porque os jantares comuns da Thresholds foram cancelados por causa da covid-19. “Esperamos que eles ainda possam sentir o calor de saber que nos preocupamos com eles. Esses pequenos momentos de conexão são o que nos mantém em movimento durante esses meses difíceis. ” /WP