Com passagem de Isaac, região de rio Tangipahoa é esvaziada na Louisiana

NEW ORLEANS - Autoridades da Louisiana ordenaram nesta quinta-feira, 30, a evacuação de áreas de baixa altitude pouco povoadas ao longo do rio Tangipahoa, no Condado de Pike, pois uma barragem atingida pelo furacão Isaac está prestes a desmoronar.

Apesar disso, autoridades de Mississippi disseram que não acreditam que o volume de água teria fluxo o suficiente para ameaçar as comunidades.

A tempestade tropical Isaac está causando fortes chuvas nos Estados de Louisiana e Mississippi, mas está enfraquecendo enquanto segue para o norte e deve perder o status de tempestade tropical na noite desta quinta-feira, 30, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC na sigla em inglês).

Na quarta-feira, Isaac atravessou a cidade de New Orleans e seus diques fortificados como furacão. Ele causou enchentes no norte e sul da cidade e forçou a retirada ou resgate de milhares de pessoas. Mas as defesas contra inundações resistiram à sua passagem. O furacão também deixou mais de 700 mil pessoas sem energia elétrica, derrubou árvores e devastou campos de cana-de-açúcar.

O NHC disse que a força dos ventos deve diminuir para menos de 63 km/h, tornando Isaac uma depressão tropical. O presidente dos EUA, Barack Obama, declarou na quarta-feira situação de desastre no Estados de Louisiana e Mississippi para complementar os esforços de recuperação estaduais e locais nas áreas afetadas pelo furacão.

