Com petróleo em baixa, Maduro altera câmbio

O novo sistema cambial anunciado pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tem como objetivo amenizar o déficit fiscal do país. Com as mudanças, a Venezuela continua com três faixas de câmbio. O peso da mais valorizada delas em relação ao dólar, no entanto, caiu.

Com isso, o volume de dólares vendidos a um preço maior deve aumentar, o que reforçará o caixa do governo, em meio a um cenário de alto gasto público com diminuição na obtenção de receitas em razão da queda no preço do petróleo.

"Com os mesmos dólares que entram pela PDVSA com a venda do petróleo, haverá mais bolívares", disse ao Estado o economista Boris Ackerman, da Universidade Católica Andrés Bello. "Antes, entravam 6,30 bolívares por dólar vendido. Com o novo sistema, pode entrar uma média entre 30 e 40."

Os recursos do governo chavista têm diminuído drasticamente em razão da queda da commodity no mercado internacional. O barril de petróleo venezuelano, que há um ano era cotado a US$ 100, hoje é vendido a cerca de US$ 40.

O déficit fiscal do país equivale hoje a 19% do PIB. Em 2012, a Venezuela conseguiu US$ 93 bilhões com a venda de petróleo. No ano seguinte, acumulou US$ 81 bilhões. Estima-se que 2014 tenha terminado com vendas de US$ 71 bilhões, uma queda de quase 20% em dois anos.

Para 2015, a perspectiva é sombria. O país tem US$ 20 bilhões em reservas, mas analistas estimam que o impacto da queda do preço do petróleo nas exportações será de US$ 35 bi - a metade do que foi exportado no ano passado.

Analistas privados temem que essa receita não seja suficiente para honrar os compromissos da PDVSA - a estatal do petróleo - e do governo.

"As medidas de Maduro são parciais e não vão resolver o problema estrutural. O governo gasta demais e tem cada vez menos dinheiro em caixa", acrescentou Ackerman.

"Além disso, essa desvalorização disfarçada deve contribuir para o aumento da inflação, principalmente de produtos que não serão importados na taxa de 6,30, como produtos de higiene, insumos industriais e outros bens de consumo."