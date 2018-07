Com popularidade em queda, Piñera reforma ministério

O ministro das Finanças, Felipe Larraín, permanecerá no cargo. O senador conservador Pablo Longueira assumirá o Ministério da Economia, no lugar de Juan Andrés Fontaine. O atual ministro da Justiça, Felipe Bulnes, vai assumir a pasta da Educação.

Laurence Golborne, atual ministro de Minas e de Energia, passará a ser o ministro das Obras Públicas, no lugar de Hernán de Solminihac, que será o novo ministro de Minas; Fernando Echeverría, atual responsável pela região metropolitana de Santiago, assume a pasta de Energia. O senador conservador Andrés Chadwick passará a ser o porta-voz do governo, no lugar de Ena von Baer.

Segundo o instituto de pesquisas Adimark GfK, a taxa de aprovação do governo Piñera caiu para a mínima de 31% em julho, de 36% em maio e 63% em outubro do ano passado. As informações são da Dow Jones.