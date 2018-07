Desde que voltou do Afeganistão, depois de dois anos em combate pelo Exército americano, Miguel Perez Jr., de 40 anos, tem pesadelos. Sente cheiro de sangue. Vê corpos mutilados. Tem ataques de pânico. Não consegue ficar no meio de multidões. O estresse pós-traumático não impediu que há quatro meses ele entrasse para a lista de veteranos deportados. Segundo a organização Unified United States Deported Veterans Resource Center, são pelo menos 300 casos, 60 deles conhecidos em Tijuana.

+ Reportagem Especial: Forasteiros no próprio país

Desorientado ao retornar a uma pátria que não considera sua, Miguel hoje perambula pelos corredores do supermercado Walmart na cidade mexicana para tentar se sentir mais próximo dos EUA. Vai ao supermercado pelo menos três vezes por semana. Passa até duas horas pelos corredores sem comprar nada, só para se sentir mais próximo do país onde vivia com a família desde a infância. “Comecei a ler os rótulos e os ingredientes. Não me importo, mas não querem que pensem que estou aqui para roubar”, diz.

Pelas regras americanas, qualquer residente pode se alistar no Exército, com promessas de cidadania americana pelos trabalhos prestados. Mas nem tudo são honrarias quando o serviço termina. “Eles geralmente entram muito jovens no Exército, e lá são reprogramados para matar, para sobreviver. Quando voltam, não há um processo de reajustamento, é difícil para que se integrem na comunidade. Então, começam a se automedicar, com álcool e drogas, e isso os leva a encrencas. Muitos acabam expulsos do país pelo qual arriscaram a vida”, descreve Robert Vivar, diretor da organização em Tijuana.

+ ​Deportados chegam ao México com medo, porque não falam espanhol

Seguindo o padrão, Miguel tornou-se dependente de álcool e cocaína ao retornar do Afeganistão. Diz que era usuário, mas acabou preso por tráfico. Ele alega que estava em companhia de um amigo que vendia drogas. Na prisão, o advogado o aconselhou a admitir a culpa para que fosse libertado rapidamente. Foi condenado a 15 anos, cumprindo metade em regime fechado. Quando estava prestes a ser libertado, descobriu que seria deportado. Chegou a fazer greve de fome de 40 dias em protesto e o caso foi parar nos jornais. Não adiantou. “Não acreditava que isso pudesse acontecer, servi o meu país!”.

Quando estava sendo retirado dos EUA, lembra que o agente encarregado de acompanhá-lo o questionou: “Por que você nunca entrou com os papéis para pedir a cidadania depois do Exército?” “Nunca passou pela minha cabeça”, respondeu. “Passou pela minha. Não nasci aqui, vim da República Dominicana, mas me alistei para ter a cidadania”, disse o agente. “Esta é a nossa diferença. Você lutou pela cidadania, eu lutei porque amava este país”, replicou.

+ Mães contam que não foram reconhecidas pelos filhos após meses de separação nos EUA

Seus pais, duas irmãs e dois filhos, de 11 e 21 anos, moram em Chicago. Semanas atrás, diz ter planejado suicídio. Com uma arma em casa, preparou o ambiente e postou mensagens de despedida no Facebook. Arrependido, publicou depois um vídeo falando sobre a depressão. Na gravação, vestia uma camiseta dos EUA e exibia a tatuagem que leva no braço direito: a estátua da Liberdade e uma cruz de batalha, em homenagem a duas vítimas da guerra. Com ajuda da família e de amigos, conseguiu alugar um apartamento para morar sozinho. Poderia comprar um carro, mas recusa a ideia. “Não quero começar uma vida aqui.” Com esperança de retornar aos EUA, mantém correspondência com senadores americanos. Acredita que um dia seu caso será revisto.

Professor de relações internacionais da San Diego State University, nos EUA, e veterano do Exército americano, o colombiano Alex Gomes, de 49 anos, está produzindo um documentário sobre os ex-colegas deportados. O filme, com patrocínio da ONG Veterans for Peace, será concluído em julho e apresentado em festivais de San Diego e Los Angeles. “Há muita hipocrisia, é uma retórica duplamente moralista. Eles são usados e depois jogados fora. Têm de jurar a bandeira e dar a vida pelos EUA, depois terminam assim. É injusto.”